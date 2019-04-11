Гараничев отметился голами в футбольном матче биатлонистов

Сборная Тюменской области по биатлону отметила завершение сезона футбольным матчем. Команда, в которую вошли Евгений Гараничев, Дмитрий Елхин, Яков Сезёмов, Олег Колодийчук, Сергей Баландин и братья Печёнкины, одержала победу со счётом 10:4, сообщает «Тюменская арена».

«Возникла идея собраться, провести матч. Собрали действующих спортсменов и тех парней, кто уже закончил. 9 апреля завершился у нашей региональной дружины сбор в «Жемчужине Сибири». Можно сказать, такая была закатка на лыжах. И вот решили поменять вид деятельности – сыграть в футбол. Всем понравилось. Никого не покалечили главное.

Мы летом в сборной России такое практикуем. И не только в футбол. В волейбол можем сыграть.



Парни меня определили в нападение. Но, в принципе, мы меняемся позициями. Можем как в защите постоять, так и в воротах.



Сильно ли отличаются футбольные упражнения? Конечно. Беговые движения – начинают включаться другие группы мышц. Если не разомнёшься, начинает болеть пах. У меня было такое в прошлом году. Так что уже, зная об этом, ты пытаешься все эти мышцы размять как следует", — цитирует Гараничева «Тюменская арена».

Видео голов Гараничева доступно в аккаунте «Тюменской арены» в YouTube.