Госдума приняла закон о штрафах для спортсменов за использование допинга

Сегодня, 11 апреля, Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении поправки в законопроект, предусматривающий введение административной ответственности за использование, попытку использования или распространения допинга. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.



За использование допинга спортсмены будут караться штрафом до 50 тыс. рублей. Такая же санкция будет грозить им за фальсификацию или попытку фальсификации элемента допинг-контроля, а также за распространение допинга.



Распространение спортсменом, тренером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом в области физкультуры и спорта запрещенной субстанции или запрещенного метода (за исключением случаев, если в соответствии с законодательством о физкультуре и спорте осуществление указанных действий не является нарушением антидопинговых правил), если это действие не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечёт административный штраф в размере от 40 тыс. до 80 тыс. рублей.