Тарасова — о Туктамышевой: браво, Лиза. Какая ты молодец!

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). За свой прокат спортсменка получила 80,54 балла.

«Браво, Лиза! Какая ты молодец. Додержала форму вместе с Алексеем Николаевичем. Вот так собраться и кататься… Смотрите, как каталась она здоровски. Изумительный был аксель. Замечательно, так по-взрослому», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.

Сборная России после ритм-танца занимает второе место.