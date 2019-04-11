Кихира побила мировой рекорд на командном ЧМ, Туктамышева — вторая

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала второй в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). Первое место с мировым рекордом заняла японка Рика Кихира. Судьи оценили её прокат в 83,97 балла. Прежний рекорд также принадлежал Кихире (82,51) и был установлен в финале Гран-при-2018/19.

Третьей стала японка Каори Сакамото. Ещё одна россиянка, Софья Самодурова, продемонстрировала шестой результат.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония

Женщины. Короткая программа

1. Рика Кихира (Япония) — 83,97 (мировой рекорд).

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,54.

3. Каори Сакамото (Япония) — 76,95.

3. Бради Теннелл (США) — 74,81.

4. Мария Белл (США) — 70,89.

6. Софья Самодурова (Россия) — 68,61.

7. Габриэль Дэйлман (Канада) — 64,33.

8. Лорин Лекавелье (Франция) — 62,53.

9. Марина Пиредда (Италия) — 60,33.

10. Маэ-Беренис Мейте (Франция) — 59,45.

11. Ален Шартран (Канада) — 52,36.

12. Роберта Родегьеро (Италия) — 48,45.

В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.