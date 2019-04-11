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Кихира побила мировой рекорд на командном ЧМ, Туктамышева — вторая

Кихира побила мировой рекорд на командном ЧМ, Туктамышева — вторая
Другие / Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала второй в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). Первое место с мировым рекордом заняла японка Рика Кихира. Судьи оценили её прокат в 83,97 балла. Прежний рекорд также принадлежал Кихире (82,51) и был установлен в финале Гран-при-2018/19.

Третьей стала японка Каори Сакамото. Ещё одна россиянка, Софья Самодурова, продемонстрировала шестой результат.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония
Женщины. Короткая программа
1. Рика Кихира (Япония) — 83,97 (мировой рекорд).
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 80,54.
3. Каори Сакамото (Япония) — 76,95.
3. Бради Теннелл (США) — 74,81.
4. Мария Белл (США) — 70,89.
6. Софья Самодурова (Россия) — 68,61.
7. Габриэль Дэйлман (Канада) — 64,33.
8. Лорин Лекавелье (Франция) — 62,53.
9. Марина Пиредда (Италия) — 60,33.
10. Маэ-Беренис Мейте (Франция) — 59,45.
11. Ален Шартран (Канада) — 52,36.
12. Роберта Родегьеро (Италия) — 48,45.

В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.

Фигурное катание. Командный кубок мира. Женщины. Короткая программа
11 апреля 2019 года, четверг. 10:35 МСК
1
Рика Кихира
Япония
83.97
2
Елизавета Туктамышева
Россия
80.54
3
Каори Сакамото
Япония
76.95
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