Сборные России и Японии делят лидерство на командном ЧМ по фигурному катанию

В Фукуоке (Япония) продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.

По итогам короткой программы у женщин баллы распределились следующим образом:

Рика Кихира (Япония) — 12.

Елизавета Туктамышева (Россия) — 11

Каори Сакамото (Япония) — 10.

Бради Теннелл (США) — 9.

Мария Белл (США) — 8.

Софья Самодурова (Россия) — 7

Габриэль Дэйлман (Канада) — 6.

Лорин Лекавелье (Франция) — 5.

Марина Пиредда (Италия) — 4.

Маэ-Беренис Мейте (Франция) — 3.

Ален Шартран (Канада) — 2.

Роберта Родегьеро (Италия) — 1.

Сборные России и Японии лидируют в общем зачёте, набрав по 29 баллов.

Общий зачёт

1. Россия — 29.

1. Япония — 29.

3. США — 27.

4. Франция — 20.

5. Канада — 16.

6. Италия — 14.