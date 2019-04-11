Сборные России и Японии делят лидерство на командном ЧМ по фигурному катанию

В Фукуоке (Япония) продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.
По итогам короткой программы у женщин баллы распределились следующим образом:
Рика Кихира (Япония) — 12.
Елизавета Туктамышева (Россия) — 11
Каори Сакамото (Япония) — 10.
Бради Теннелл (США) — 9.
Мария Белл (США) — 8.
Софья Самодурова (Россия) — 7
Габриэль Дэйлман (Канада) — 6.
Лорин Лекавелье (Франция) — 5.
Марина Пиредда (Италия) — 4.
Маэ-Беренис Мейте (Франция) — 3.
Ален Шартран (Канада) — 2.
Роберта Родегьеро (Италия) — 1.
Сборные России и Японии лидируют в общем зачёте, набрав по 29 баллов.
Общий зачёт
1. Россия — 29.
1. Япония — 29.
3. США — 27.
4. Франция — 20.
5. Канада — 16.
6. Италия — 14.