Шипулин первым подал документы для участия в праймериз «Единой России»

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин первым подал документы для участия в предварительном голосовании по определению кандидата от партии «Единая Россия» на довыборах в Госдуму, сообщает официальный сайт свердловского отделения партии.

«Я уже заявлял ранее о своих намерениях участвовать в предварительном голосовании «Единой России». И вот, собрав все необходимые документы, написал заявление на участие. Надеюсь на поддержку земляков и победу в праймериз», — сказал Шипулин.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года в эстафете, бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года в эстафете, чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира. Антон дебютировал в Кубке мира 10 января 2009 года в спринтерской гонке на этапе в Оберхофе (Германия) и занял 72-е место.

Шипулин завершил карьеру в декабре 2018 года.