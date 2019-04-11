Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Тарасова: Самодурова – уникум! У неё очень хорошо работает голова

Тарасова: Самодурова – уникум! У неё очень хорошо работает голова
Другие / Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Софьи Самодуровой в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). За свой прокат спортсменка получила 68,61 балла.

«Молодец, Соня! Начала не очень, флип прыгнула так себе. Качнулась чуть-чуть, не смогла прицепить к нему тройной тулуп. В середине программы прыгнула тройной риттбергер, к которому присобачила тройной тулуп, хоть это было и неудобно. Никто не поставит, что она «не докрутила». Всё она докрутила.

Всё это говорит о том, что у Сонечки очень хорошо работает голова. Так может не каждый спортсмен. Уникум!» – сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Сборная России после ритм-танца занимает второе место.

Фигурное катание. Командный кубок мира. Женщины. Короткая программа
11 апреля 2019 года, четверг. 10:35 МСК
1
Рика Кихира
Япония
83.97
2
Елизавета Туктамышева
Россия
80.54
3
Каори Сакамото
Япония
76.95
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент