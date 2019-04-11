Тарасова: Самодурова – уникум! У неё очень хорошо работает голова

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Софьи Самодуровой в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). За свой прокат спортсменка получила 68,61 балла.



«Молодец, Соня! Начала не очень, флип прыгнула так себе. Качнулась чуть-чуть, не смогла прицепить к нему тройной тулуп. В середине программы прыгнула тройной риттбергер, к которому присобачила тройной тулуп, хоть это было и неудобно. Никто не поставит, что она «не докрутила». Всё она докрутила.



Всё это говорит о том, что у Сонечки очень хорошо работает голова. Так может не каждый спортсмен. Уникум!» – сказала Тарасова в эфире Первого канала.



Сборная России после ритм-танца занимает второе место.