Лазукин — пятый в короткой программе на командном ЧМ, Самарин — последний

Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл короткую программу на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). Второе место занял его соотечественник Винсент Чжоу. Третьим стал японец Сома Уно.
Россияне Андрей Лазукин и Александр Самарин продемонстрировали 5-й и 12-й результаты соответственно.
Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония
Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) — 101,95.
2. Винсент Чжоу (США) — 100,51.
3. Сома Уно (Япония) — 92,78.
4. Кейдзи Танака (Япония) — 89,05.
5. Андрей Лазукин (Россия) — 88,96.
6. Маттео Риццо (Италия) — 87,64.
7. Нам Нгуен (Канада) — 87,57.
8. Кевин Аймоз (Франция) — 85,22.
9. Киган Мессинг (Канада) — 79,75.
10. Даниэль Грассль (Италия) — 79,68.
11. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 72,56.
12. Александр Самарин (Россия) — 71,84.
В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.