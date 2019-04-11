Лазукин — пятый в короткой программе на командном ЧМ, Самарин — последний

Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл короткую программу на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). Второе место занял его соотечественник Винсент Чжоу. Третьим стал японец Сома Уно.

Россияне Андрей Лазукин и Александр Самарин продемонстрировали 5-й и 12-й результаты соответственно.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония

Мужчины. Короткая программа

1. Нэйтан Чен (США) — 101,95.

2. Винсент Чжоу (США) — 100,51.

3. Сома Уно (Япония) — 92,78.

4. Кейдзи Танака (Япония) — 89,05.

5. Андрей Лазукин (Россия) — 88,96.

6. Маттео Риццо (Италия) — 87,64.

7. Нам Нгуен (Канада) — 87,57.

8. Кевин Аймоз (Франция) — 85,22.

9. Киган Мессинг (Канада) — 79,75.

10. Даниэль Грассль (Италия) — 79,68.

11. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 72,56.

12. Александр Самарин (Россия) — 71,84.

В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.