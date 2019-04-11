Россия опустилась на 3-е место в общем зачёте командного ЧМ по фигурному катанию

В Фукуоке (Япония) продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.
По итогам короткой программы у мужчин баллы распределились следующим образом:
Нэйтан Чен (США) — 12.
Винсент Чжоу (США) — 11.
Сома Уно (Япония) — 10.
Кейдзи Танака (Япония) — 9.
Андрей Лазукин (Россия) — 8.
Маттео Риццо (Италия) — 7.
Нам Нгуен (Канада) — 6.
Кевин Аймоз (Франция) — 5.
Киган Мессинг (Канада) — 4.
Даниэль Грассль (Италия) — 3.
Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 2.
Александр Самарин (Россия) — 1.
Сборная России в общем зачёте опустилась на третье место.
Общий зачёт
1. США — 50.
2. Япония — 48.
3. Россия — 38.
4. Франция — 27.
5. Канада — 26.
6. Италия — 24.