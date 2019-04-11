Россия опустилась на 3-е место в общем зачёте командного ЧМ по фигурному катанию

В Фукуоке (Япония) продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.



По итогам короткой программы у мужчин баллы распределились следующим образом:

Нэйтан Чен (США) — 12.

Винсент Чжоу (США) — 11.

Сома Уно (Япония) — 10.

Кейдзи Танака (Япония) — 9.

Андрей Лазукин (Россия) — 8.

Маттео Риццо (Италия) — 7.

Нам Нгуен (Канада) — 6.

Кевин Аймоз (Франция) — 5.

Киган Мессинг (Канада) — 4.

Даниэль Грассль (Италия) — 3.

Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 2.

Александр Самарин (Россия) — 1.

Сборная России в общем зачёте опустилась на третье место.

Общий зачёт

1. США — 50.

2. Япония — 48.

3. Россия — 38.

4. Франция — 27.

5. Канада — 26.

6. Италия — 24.