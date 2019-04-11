Туктамышева: было чувство, будто не показала всё, что хотела

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала выступление в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). Она заняла второе место с результатом 80,54 балла.

«Я прибыла сюда прямо с шоу, так что это была нестандартная подготовка. Я была более расслабленна, это последние соревнования сезона. У меня было чувство, будто я не показала всё, что хотела. Надеюсь так же хорошо выступить в произвольной программе», — приводит слова Туктамышевой «твиттер» Golden Skate.

Первое место с мировым рекордом заняла японка Рика Кихира. Судьи оценили её прокат в 83,97 балла. Произвольную программы фигуристки представят 13 апреля.

В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы. Сборная России в общем зачёте идёт третьей.