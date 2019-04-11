Тарасова — о провале Самарина: лучше бы прокатал спокойную программу

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александра Самарина в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). За свой прокат спортсмен получил 71,84 балла и стал последним среди 12 участников.

«Очень жаль. Надо было зайти сделать четверной тулуп для начала.

Он парень, вообще, серьёзный, работает очень хорошо. Всё, что он имеет, ему досталось страшным трудом, просто нечеловеческим. Ладно, уже конец сезона, но очень жалко. Лучше было прокатать спокойную программу", — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл короткую программу. Второе место занял его соотечественник Винсент Чжоу. Третьим стал японец Сома Уно.