Тарасова — о Лазукине: мальчик за год встал на ноги

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Андрея Лазукина в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). За свой прокат спортсмен получил 88,96 балла и занял пятое место.



«Это был такой спокойный, хороший прокат. Как будто даже не боролся, а просто умеет и спокойно делал короткую программу. Он так вырос за этот год, что я просто его не узнаю. Что делают соревнования с человеком. Мальчик за целый год встал на ноги, совсем другой. От первых прокатов в августе до этого дня — совершенно другой человек», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл короткую программу. Второе место занял его соотечественник Винсент Чжоу. Третьим стал японец Сома Уно.