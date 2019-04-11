Кацалапов – о выступлении в ритм-танце: сегодня мы не думали об ошибках

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов прокомментировали своё выступление на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония).



«Мы всё ещё хорошо подготовлены и не потеряли форму. Сегодня старались сосредоточиться, чтобы качественно показать зрителям последний ритм-танец в сезоне. Не думали об ошибках и как итог получили за все элементы максимальные оценки», – цитирует Кацалапова Golden Skate.

Напомним, пара заняла второе место в ритм-танце в соревнованиях танцевальных пар, уступив лишь французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Третьими стали представители США Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью.

По итогам соревновательного дня сборная России в общем зачёте опустилась на третье место.