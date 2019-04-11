Кихира: я справилась с давлением и выполнила свой лучший тройной аксель

Японская фигуристка Рика Кихира прокомментировала выступление в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). Она заняла первое место, установив мировой рекорд — 83,97 балла. Прежний рекорд также принадлежал Кихире (82,51) и был установлен в финале Гран-при-2018/19.

«Разминка стала настоящей катастрофой. Мне пришлось заклеивать коньки. Я должна была сохранять концентрацию на прыжках, но смогла справиться с давлением и выполнила свой лучший тройной аксель», — приводит слова Кихиры «твиттер» Golden Skate.

Второе место в короткой программе заняла россиянка Елизавета Туктамышева. Третий результат продемонстрировала японка Каори Сакамото.

В общем зачёте сборная России занимает третье место. Лидируют американцы, японцы — вторые.