Авербух: риск Самарина оправдан. На таких турнирах нужно идти ва-банк

Хореограф Илья Авербух высказал мнение, что российский фигурист Александр Самарин был прав, что пошёл на риск, исполняя сложные элементы в короткой программе на командном чемпионате мира в Японии.

Самарин в короткой программе допустил падения с четверных флипа и тулупа, заняв в итоге последнее место (71,84 балла). Ещё один россиянин Андрей Лазукин стал пятым (88,96).

«Я считаю, что риск Самарина оправдан. Если бороться, то только идя на риск, иначе ты всё равно проиграешь. Но я бы не преувеличивал значение этого турнира. Мы очень условно можем называть его чемпионатом мира. Он проходит по своим правилам, это коммерческий турнир. На таких турнирах и нужно себя проверять, идти ва-банк», — приводит слова Авербуха интернет-портал «РИА Новости».