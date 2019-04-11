Французская бегунья Кальвин временно отстранена за уклонение от допинг-теста

Французская бегунья Клеменс Кальвин временно отстранена от соревнований за уклонение от допинг-теста, информирует портал Sport24.co.za со ссылкой на AFP.



Сообщается, что Кальвин неправильно указала своё местонахождение 27 марта в Марокко, а когда допинг-офицеры всё-таки нашли её, то отказалась сдавать тест и скрылась. Её бойфренд Самир Дахмани, который тоже выступает в марафонах, также отстранён за «сопротивление сдаче допинг-теста». Кальвин подала апелляцию на решение о своём отстранении.



Кальвин – двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы.

Ранее российский легкоатлет Сергей Бакулин был временно отстранён от выступлений на международных соревнованиях за использование запрещённого вещества.