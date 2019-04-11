Авербух: для Туктамышевой выступление было действительно выдающимся

Хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на командном чемпионате мира в Японии. Спортсменка стала второй.



«Это блестящий результат! Я поздравляю Лизу, это высшее, что она получила в своей жизни, результат в 80 баллов, это потрясающее выступление. Кихира тоже откаталась блестяще и, конечно, тоже заслуживает свой рекорд.



Но надо не забывать, что чемпионат мира проходит в Японии и это командный чемпионат. Плюс неудачное выступление японок на главном чемпионате мира, который только что закончился, индивидуальном. Поэтому судьи ещё, конечно, слегка добавляют и компенсируют хозяевам турнира. Но для Лизы выступление было действительно выдающимся.



Потенциально у Кихиры произвольная программа гораздо сложнее. И та и другая фигуристки владеют тройным акселем, но Кихира его прыгает два раза в каскаде, у Лизы он стоит один раз. Поэтому если обе фигуристки выполнят программу чисто, то выиграет Кихира. Если японка допустит ошибки, а Лиза откатает чисто, то у Лизы есть шанс», – цитирует Авербуха «Национальная служба новостей».

Авербух: риск Самарина оправдан. На таких турнирах нужно идти ва-банк