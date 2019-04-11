Сборная России по гандболу проиграла Венгрии в матче отбора на Евро-2020

Мужская сборная России по гандболу проиграла национальной команде Венгрии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча прошла в Астрахани и завершилась со счётом 25:19 в пользу гостей.

В другом матче отборочной группы Италия обыграла Словакию — 26:23.

Чемпионат Европы-2020. Мужчины. Квалификация



Группа 7. 3-й тур

Россия – Венгрия – 19:25 (10:15)

Италия – Словакия – 26:23 (12:9)

Положение в группе: Венгрия – 6 (3), Россия – 4 (3), Италия – 2 (3), Словакия – 0 (3).

Это поражение стало первым для российской команды в рамках отборочного цикла. Ранее россияне одержали две победы, переиграв сборные Италии и Словакии.

Сборные Венгрии и России снова встретятся друг с другом 14 апреля уже на площадке венгерской команды.