Ягудин: Туктамышева очень понравилась, она соскучилась по большим стартам

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступления Елизаветы Туктамышевой (второе место) и Софьи Самодуровой (шестое место) в короткой программе на командном чемпионате мира в Японии.



«Лиза очень понравилась, несмотря на пропуск чемпионатов Европы и мира, она прокаталась на одном дыхании. Было видно, как она соскучилась по большим стартам. Софья Самодурова чуть-чуть просела после не очень хорошего первого каскада. Мы с ней пообщались после старта, она рассказала — после этого каскада думала, что делать дальше — либо тройной риттбергер с тулупом, либо идти на каскад тройной лутц плюс тройной тулуп. Сделала каскад с риттбергером и сразу вернулся её драйв, к которому мы уже успели привыкнуть, умничка», — цитирует Ягудина ТАСС.

Авербух: для Туктамышевой выступление было действительно выдающимся