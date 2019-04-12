Российские рапиристы завоевали два золота на юниорском первенстве мира

Мужская и женская сборные России по фехтованию на рапирах выиграли золотые медали в командных соревнованиях на юниорском первенстве мира. Турнир проходит в Торуне (Польша).

Мужская сборная России в финале победила сборную Франции со счётом 45:38. Бронзовые медали взяли рапиристы сборной Италии. За сборную России выступали Антон и Кирилл Бородачёвы, а также Владислав Мыльников и Иван Трошин.

Женская сборная России в финальной встрече оказалась сильнее команды Японии, победив со счётом 39:32. Третье место заняли спортсменки из Южной Кореи.

Золотые медали за победу в командном первенстве в составе женской сборной России получили россиянки Аделина Бикбулатова, Елена Петрова, Александра Сундучкова и Анна Удовиченко.