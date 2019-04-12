Плющенко: хочется, чтобы пацаны боролись так же, как и наши девочки

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал выступление российских фигуристов в первый день командного чемпионата мира в Японии. После трёх видов программы россияне находятся на третьем месте.



«Третье место — не конец истории, у нас впереди ещё парное катание, ещё произвольные программы. Турнир только начался, вся основная борьба впереди, но побороться надо, это командный турнир, значит надо выжать из себя максимум, бороться за каждый элемент, ведь каждый приносит баллы. Конечно, хочется, чтобы пацаны боролись так же, как и наши девочки.



Интерес к этому турниру, последнему в сезоне, логичен, ведь фигурное катание стало очень популярным благодаря новым спортсменам, новому фигурному катанию, когда девочки делают аксель в три с половиной оборота, выполняют всевозможные четверные прыжки. Подтянутся наши ребята — будет вообще супер», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Ягудин: Туктамышева очень понравилась, она соскучилась по большим стартам