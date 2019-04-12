Кокшаров: игра с венграми сборной России по гандболу не удалась

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров прокомментировал поражение в первом матче с командой Венгрии в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года со счётом 19:25.



«К сожалению, череда травм ведущих игроков нас не отпускает. Вроде бы гандболисты восстанавливаются, а потом вновь получают повреждения. Теперь микротравмы у Даниила Шишкарёва и Сергея Горбока, и только медицинский штаб ответит, сумеют ли они выйти на площадку в гостевом матче с венграми 14 апреля.

Вынужден признать, что игра нам не удалась. В начале встречи страдала реализация, благодаря этому вратарь Роланд Миклер поймал кураж и заслуженно стал лучшим игроком матча. Мы постараемся всё проанализировать, разобрать наши ошибки, обязательно посмотрим видео и в плановом режиме подготовимся к следующей встрече», — цитирует Кокшарова официальный сайт ФГР.



Кошкаров также оценил игру Дмитрия Санталова, который недавно восстановился после травмы.



«Оценивать игру Санталова преждевременно, так как она пока далека от того, что он может показывать. Пожалуй, могу только отметить работу Димы в защите. Он справился с задачей закрыть свою зону. Но Санталову не хватает игровой практики, ему ещё предстоит набрать форму», — сказал тренер.