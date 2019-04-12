Вратарь сборной России по гандболу — о проигрыше венграм: просто стыдно

Голкипер сборной России по гандболу Виктор Киреев прокомментировал поражение в первом матче с командой Венгрии в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года со счётом 19:25.

«Очень сильно расстроен, просто стыдно, так играть при своих болельщиках нельзя. Особенно стыдно за первый тайм. Думаю, причина поражения в игре в нападении, но и в защите действовали слабо. К сожалению, не помогли и мы, голкиперы. К себе у меня очень много претензий.

Во втором тайме действовали лучше. Но вообще на своей площадке нужно побеждать. Считаю, что одна из причин – травмы. В нашем составе много молодых гандболистов, и опытных игроков не хватило", — приводит слова Киреева официальный сайт Федерации гандбола России.

Вторая игра команд состоится в Венгрии 14 апреля.