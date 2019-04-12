Тедеев — о выступлении вольников на ЧЕ: теперь знаем, кто горит, кто не горит

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев подвёл итоги выступления подопечных на чемпионате Европы в Бухаресте. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте. В активе российских вольников 8 медалей — 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые.

«Хотелось выступить лучше, но я доволен и тем, какую команду я поставил на чемпионат Европы, и итоговым результатом. Половина нашей команды — дебютанты, для многих из них первым стартом на таком уровне был Кубок мира в Якутске. Сегодня мы уже их проверили, знаем их потенциал, знаем, на что они способны, знаем кто горит, кто не горит, и кому на что нужно обратить внимание. Кубок мира — 20 человек в команде, чемпионат Европы — 10 человек, а это практически 80% сборной команды. Представьте, меньше чем за месяц мы дали возможность получить опыт почти всей нашей команде, и знаем потенциал каждого. Когда накануне чемпионат мира и Олимпийские игры, это правильный шаг.

Посмотрите на другие команды — там одни и те же борются! А то что всего два золота — есть ряд обстоятельств, которые от нас не зависят. Я ждал золота от Гаджимагомедова — но что-то можно сказать борцу, который на одной ноге выиграл полуфинал и принёс нам медаль? Зиг-Заг — герой. Заболел перед стартом Расул Газимагомедов — и получил только бронзу. Соревнования показали, что есть и у опытных спортсменов механические ошибки. Расслабляться мы не будем, к Европейским играм мы прибавим, к чемпионату мира ещё прибавим, а в Токио на Олимпиаде у нас будет сильнейший состав. И если мы в Бухаресте что-то свое на забрали, доберем на будущих стартах.



Садулаев должен был бороться на Кубке мира, но в последний день он травмировал ногу. И когда решали, поедет он на чемпионат Европы или нет, я его спросил: «Ты готов»? Он сказал: «Всё нормально, я готов». Мы его взяли, но я-то вижу, что не до конца восстановился… По окончании он признался: нога болит, и он в полную силу не боролся. Конечно, он поедет на Евроигры. Туда поедут наши первые номера в олимпийских категориях. А на чемпионате Европы мы дали возможность проявить себя молодым ребятам. Просто Садулаев после чемпионата мира нигде не боролся — и нужно было ему дать возможность сделать хороший старт.

Идрисов боролся и за себя, и за соперника. Видимо, проблема в психологии. То же самое и у Курбанова. Если за минуту до конца ты выходишь за ковер на один балл, а в концовке встречи — на два и даришь сопернику бронзовую медаль — это о чем говорит? Но ничего страшного. Выводы они сами сделают. Кстати, хочу заметить, что в олимпийских весах мы взяли все медали — два золота, серебро и три бронзы — и по олимпийским весам золотомедальный зачёт мы тоже выиграли, что для нашей команды очень важно. Ведь, всё-таки, у нас здесь в олимпийских весах четыре первых номера не боролись. Отдельного слова заслуживает и Анзор Хизриев — сегодня у нас есть в тяжелом весе медаль, но это не главное. Анзор прибавляет, и уже практически ничем не уступает ни Акгюлю, ни Петриашвили", — цитирует Тедеева официальный сайт ФСБР.