И. Печёнкин: сезон оцениваю как провальный

Российский биатлонист Иван Печёнкин оценил своё выступление в завершившемся сезоне. 24-летний представляет сборную Тюменской области.

«Сезон оцениваю как провальный. Перед его началом я сильно переболел, это очень сказалось на подготовке. Поэтому мы с тренером сразу понимали, что намеченный план откладывается в сторону. Выступал как получится. Всё равно был мотивирован, хотелось что-то показать, но не удавалось. Не было скорости, ошибки в стрельбе. Всё, как снежный ком, накапливалось», — приводит слова Печёнкина «Тюменская арена».

В 2016 году он впервые стал призёром чемпионата России, завоевав бронзу в марафоне. В 2017 году стал бронзовым призёром в гонке патрулей, а в 2018 году — серебряным призёром в эстафете.