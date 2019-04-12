Фигуристы РФ сократили отставание от Японии и США в общем зачёте командного ЧМ

В Фукуоке (Япония) проходит второй день командного чемпионата мира по фигурному катанию. В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться на основании суммы результатов в отдельных видах программы.
По итогам короткой программы у спортивных пар баллы распределились следующим образом:
Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 12.
Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 11.
Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 10.
Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) — 9.
Эшли Кэйн/Тимоти Ледак (США) — 8.
Рику Миура/Соя Итихаси (Япония) — 7.
В общем зачёте сборная России осталась на третьей строчке, сократив отставание от американцев и японцев.
Общий зачёт
1. США — 58.
2. Япония — 55.
3. Россия — 50.
4. Франция — 38.
5. Канада — 35.
6. Италия — 34.