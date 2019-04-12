Кацалапов: прокататься за всех у меня не получится, но морально поддержу

Российский фигурист Никита Кацалапов подвёл итоги первого дня командного чемпионата мира, проходящего в Фукуоке (Япония). В ритм-танце Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место. В общем зачёте сборная России идёт третьей.

«Если честно, я думал, что не буду нервничать, потому что все основные старты позади. Но на командных соревнованиях совсем другая ответственность, потому что здесь ты катаешься не только за себя, а борешься всей командой и каждый приносит в общую копилку что-то своё. Так что у меня не получилось расслабиться и просто наслаждаться прокатами других, но я всё равно считаю, что это был хороший день.

Очень рад за Лизу Туктамышеву, которая продемонстрировала серьёзное катание – боролась за первые места. Рад за Андрея Лазукина – он показал всё, что мог, несмотря на конец сезона. Соня Самодурова не дрогнула. И мы с Викой Синициной также поставили в ритм-танце лучший результат сезона», — приводит слова спортсмена официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Также фигурист поделился ощущениями от того, что именно он стал капитаном всей сборной.

«Капитаном команды меня назначили в нашей федерации. Думаю, что голосования среди спортсменов, которые вошли в состав команды на этот турнир, не проводилось. Но для меня это непринципиально. Быть капитаном – почётная обязанность, и постараюсь сделать всё, что смогу. Конечно, прокататься за всех у меня не получится, но моральная поддержка зачастую тоже немаловажна», — сказал Кацалапов.