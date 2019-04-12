Клебо отказался состязаться с обладателем мирового рекорда в суперспринте

Итальянский лыжник Эмануэле Беккис в феврале 2019 года установил мировой рекорд, преодолев 100 м за 10,78 секунды. Он решил бросить вызов обладателю «Большого хрустального глобуса» норвежцу Йоханнесу Хёсфлоту Клебо, который доминирует в Кубке мира в спринте. Однако Клебо ответил отказом.



«Клебо самый быстрый в мире лыжник? Нет, это я! Ненавижу длинные и скучные гонки. Суперспринт – это драйв и веселье. Я понял, что Клебо особенный спортсмен ещё до того, как он стал знаменитым. Мы даже обменялись лыжами. Круто это осознавать теперь, после всех его успехов. Хотелось встретиться с ним на стартовой линии, но, вероятно, он слишком устал после долгого сезона. Хотя это плохо для лыжного спорта, где нужно постоянно доказывать, что ты лучший», — цитирует Беккиса TV2.

Сегодня, 12 апреля, Беккис в Норвегии будет соревноваться с норвежцем Людвигом Согненом Йенсеном, экс-обладателем мирового рекорда в суперспринте.



«Рекорд вернётся в руки норвежцев, условия в Хафьеле достаточно хороши для этого. Во время пролога в начале этой недели я опередил Беккиса на четыре десятые секунды, поэтому моя форма вполне приличная. Я рад снова выступать, ведь всю зиму я восстанавливался после травмы», — отметил Йенсен.