Тарасова — о Забияко и Энберте: браво! В одни ворота выиграли!

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Натальи Забияко и Александра Энберта в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). За свой прокат спортсмены получили 75,80 балла и заняли первое место.

«Браво, в одни ворота выиграли! Просто здорово! Хочу поблагодарить и поздравить Петю Чернышёва, который сделал эту программу. Это просто попадание в яблочко. Такое проникновение в музыку при столь сложных элементах… Они очень хорошо понимают эту музыку», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Вторыми стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Третий результат продемонстрировали итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе.