Вьюхин: сильное желание хорошо отстрелять топит меня

Российский биатлонист Андрей Вьюхин оценил выступление в завершившемся сезоне. В 2018 году он стал двукратным чемпионом мира среди юниоров.

«Сезон был сложным. В этом году стрельба совсем не получалась. Было много мест рядом с подиумом – с четвёртого по седьмое. Я доволен, что смог пробежать на взрослом чемпионате России, выиграл первенство страны, набрался опыта на юниорском Кубке IBU, выступил на первенстве Европы. А вот на мировой форум не попал. Виной тому – стрельба. Мои ошибки. Их много. Некоторые совсем пустяковые, потеря концентрации. Могу, например, грубо сработать спуском. Сильное желание хорошо отстрелять топит меня. Много мыслей на рубеже, и я пока не могу их отфильтровать, убрать всё лишнее из этого потока и оставить то, что мне поможет на рубеже.

На чемпионате России у меня была возможность сравнить себя с лидерами сборной страны. В эстафете, например, я никому по скорости не уступил. Ещё и бежал рядом с Александром Логиновым на своём этапе. Раньше только по телевизору мог смотреть на его выступление. Полные трибуны, хорошая трасса для такой тёплой погоды – всё было отлично», — цитирует Вьюхина «Тюменская арена».