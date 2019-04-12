Французы побили мировой рекорд на командном ЧМ, Синицина/Кацалапов — 2-е

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в произвольном танце на проходящем в Фукуоке (Япония) командном чемпионате мира. Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировой рекорд — 135,82 балла. Прежнее рекордное достижение было установлено ими же на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме (Япония) — 134,23.

Третье место заняли американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью.



В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.



Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония

Танцевальные пары. Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 135,82 (мировой рекорд).

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 130,63.

3. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) — 127,11.

4. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) — 124,18.

5. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 122,29.

6. Мисато Комацубара/Тимоти Колето (Япония) — 99,31.