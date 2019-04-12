Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Французы побили мировой рекорд на командном ЧМ, Синицина/Кацалапов — 2-е

Французы побили мировой рекорд на командном ЧМ, Синицина/Кацалапов — 2-е
Другие / Фигурное катание

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли второе место в произвольном танце на проходящем в Фукуоке (Япония) командном чемпионате мира. Первыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, установившие мировой рекорд — 135,82 балла. Прежнее рекордное достижение было установлено ими же на чемпионате мира 2019 года в Сайтаме (Япония) — 134,23.

Третье место заняли американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью.

В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония
Танцевальные пары. Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 135,82 (мировой рекорд).
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 130,63.
3. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) — 127,11.
4. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) — 124,18.
5. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 122,29.
6. Мисато Комацубара/Тимоти Колето (Япония) — 99,31.

Фигурное катание. Командный кубок мира. Танцы на льду. Произвольный танец
12 апреля 2019 года, пятница. 11:25 МСК
1
Франция
135.82
2
Россия
130.63
3
США
127.11
Синицина и Кацалапов — вторые в ритм-танце на командном ЧМ в Японии
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент