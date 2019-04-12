Фигуристы РФ в одном балле от второго места в общем зачёте командного ЧМ

В Фукуоке (Япония) проходит второй день командного чемпионата мира по фигурному катанию. В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться на основании суммы результатов в отдельных видах программы.

По итогам произвольного танца баллы распределились следующим образом:

Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 12.

Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 11.

Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) — 10.

Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) — 9.

Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 8.

Мисато Комацубара/Тимоти Колето (Япония) — 7.

В общем зачёте сборная России осталась на третьей строчке, вплотную приблизившись к команде Японии.



Общий зачёт

1. США — 68.

2. Япония — 62.

3. Россия — 61.

4. Франция — 50.

5. Канада — 44.

6. Италия — 42.