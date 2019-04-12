Фигуристы РФ в одном балле от второго места в общем зачёте командного ЧМ

В Фукуоке (Япония) проходит второй день командного чемпионата мира по фигурному катанию. В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться на основании суммы результатов в отдельных видах программы.
По итогам произвольного танца баллы распределились следующим образом:
Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 12.
Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 11.
Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) — 10.
Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) — 9.
Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 8.
Мисато Комацубара/Тимоти Колето (Япония) — 7.
В общем зачёте сборная России осталась на третьей строчке, вплотную приблизившись к команде Японии.
Общий зачёт
1. США — 68.
2. Япония — 62.
3. Россия — 61.
4. Франция — 50.
5. Канада — 44.
6. Италия — 42.