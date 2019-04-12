Тарасова — о прокате Синициной и Кацалапова: ура! Они сделали это!

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в произвольном танце на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). За свой прокат спортсмены получили 130,63 балла и заняли второе место.

«Ура! Они сделали это! Поздравляю. Просто по-настоящему поздравляю с большим успехом, с прекрасным катанием. С прекрасным сезоном. Мне было очень важно, чтобы они прокатались без видимых ошибок. Они несут эти командные соревнования на своих плечах. Они украшают нашу команду.

Вика вообще стала другая. Она стала глубокая, она не просто улыбается", — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Победу с мировым рекордом одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Третье место заняли американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью.