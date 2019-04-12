Энберт — о короткой программе: это было великолепно

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт поделились впечатлениями от выступления в короткой программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). Они заняли первое место.

«Это было великолепно. Праздничная атмосфера и командный дух, который царит на соревнованиях, — это интересно», — приводит слова Энберта «твиттер» Golden Skate.

«Когда выходишь на лёд, то ощущения как от обычных соревнований, но когда покидаешь его, то видишь, что вся команда тебя ждёт», — сказала Забияко.

Вторыми стали французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре. Третий результат продемонстрировали итальянцы Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе. Произвольную программу спортивные пары представят завтра, 13 апреля.

Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ в Японии