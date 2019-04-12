О'Салливан: я – фанат Марка Селби

Снукерист Ронни О'Салливан выразил надежду, что его старый соперник Марк Селби сможет обрести былую форму и выиграть титул чемпиона мира прежде, чем завершит карьеру.



«Я большой поклонник Марка Селби. Думаю, он всегда предельно собран и показывает прекрасную игру. У Марка есть причины любить этот спорт и заниматься им. Думаю, что сейчас на него оказывают слишком большое давление с разных сторон. Но Селби из тех людей, которые привыкли доказывать другим их неправоту. Он достаточно классный игрок, чтобы выиграть ещё один чемпионат мира, может быть, два. Но доминировать — это действительно сложно», — цитирует О'Салливана Eurosport.



В марте О'Салливан возглавил мировой рейтинг, обойдя Селби, который не проходил в четвертьфиналы ни в одном из последних восьми турниров. На счету Марка всего один титул в этом сезоне.