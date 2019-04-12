Кацалапов: я сказал Синициной: «Давай выйдем на лёд и повеселимся»

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, прокомментировал выступление дуэта в произвольном танце на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). Они заняли второе место.

«Я не нервничал, что странно, но был сосредоточен. Я сказал Вике: „Давай выйдем на лёд и повеселимся. Это последнее выступление“. Мы уже знаем, над чем хотим поработать перед следующим сезоном», — приводит слова Кацалапова «твиттер» Golden Skate.

Победу с мировым рекордом одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Третье место заняли американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью.

В общем зачёте командного чемпионата мира россияне занимают третье место. Лидируют американцы, вторыми идут японцы.

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