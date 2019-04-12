Тарасова — о Самарине: был четверной прыжок, ну а чего не сделать?

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Александра Самарина в произвольной программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). За свой прокат спортсмен получил 158,53 балла. По итогам короткой программы Самарин занял последнее, 12-е место

«Мы всегда говорим, что Саша — настоящий хороший работник. Этого мало. У него был один четверной прыжок во второй половине программы, ну а чего не сделать? Короткую нужно было катать чётко», — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл короткую программу. Второе место занял его соотечественник Винсент Чжоу. Третьим стал японец Сома Уно.

Командный чемпионат мира завершится 14 апреля.