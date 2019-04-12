Борцы Марянян, Кабалоев и Власов пробились в 1/4 финала чемпионата Европы

Российские борцы греко-римского стиля Степан Марянян, Виталий Кабалоев и Роман Власов вышли в четвертьфинал чемпионата Европы—2019, который проводится в Бухаресте (Румыния).



В квалификационной схватке категории до 63 кг Марянян с разгромным счётом победил Михала Траца из Польши – 9:0. В четвертьфинальной схватке соперником Степана будет Юстас Петравичус (Литва)



Виталий Кабалоев, выступающий в категории до 55 кг, оказался сильнее Серифа Килича из Турции – 5:4. Его следующим соперником станет украинец Владислав Коростелов.



Роман Власов, в схватке 1/8 финала категории до 77 кг оказался сильнее украинца Миколы Дарагана – 9:0. В четвертьфинальной схватке Роман Власов встретится с Виктором Немешем (Сербия).



Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 Давит Чакветадзе выступает в категории до 87 кг. В квалификационной схватке он не оставил шансов шведу Кристоферу Бергу (9:2) и вышел в 1/8 финала, где встретится с Исламом Аббасовым из Азербайджана.