Лазукин — 8-й в произвольной программе на командном ЧМ, Самарин — 9-й

Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл произвольную программу на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). Второе место занял его соотечественник Винсент Чжоу. Третьим стал японец Сома Уно.



Россияне Андрей Лазукин и Александр Самарин продемонстрировали 8-й и 9-й результаты соответственно.



Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония

Мужчины. Произвольная программа

1. Нэйтан Чен (США) — 199,49.

2. Винсент Чжоу (США) — 198,50.

3. Сома Уно (Япония) — 189,46.

4. Киган Мессинг (Канада) — 178,04.

5. Маттео Риццо (Италия) — 172,89.

6. Кейдзи Танака (Япония) — 169,79.

7. Нам Нгуен (Канада) — 164,40.

8. Андрей Лазукин (Россия) — 160,37.

9. Александр Самарин (Россия) — 158,53.

10. Кевин Аймоз (Франция) — 153,83.

11. Даниэль Грассль (Италия) — 148,68.

12. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 132,11.



В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.

Лазукин — пятый в короткой программе на командном ЧМ, Самарин — последний