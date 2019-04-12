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Лазукин — 8-й в произвольной программе на командном ЧМ, Самарин — 9-й

Лазукин — 8-й в произвольной программе на командном ЧМ, Самарин — 9-й
Другие / Фигурное катание

Американский фигурист Нэйтан Чен выиграл произвольную программу на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). Второе место занял его соотечественник Винсент Чжоу. Третьим стал японец Сома Уно.

Россияне Андрей Лазукин и Александр Самарин продемонстрировали 8-й и 9-й результаты соответственно.

Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Фукуока, Япония
Мужчины. Произвольная программа
1. Нэйтан Чен (США) — 199,49.
2. Винсент Чжоу (США) — 198,50.
3. Сома Уно (Япония) — 189,46.
4. Киган Мессинг (Канада) — 178,04.
5. Маттео Риццо (Италия) — 172,89.
6. Кейдзи Танака (Япония) — 169,79.
7. Нам Нгуен (Канада) — 164,40.
8. Андрей Лазукин (Россия) — 160,37.
9. Александр Самарин (Россия) — 158,53.
10. Кевин Аймоз (Франция) — 153,83.
11. Даниэль Грассль (Италия) — 148,68.
12. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 132,11.

В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться путём суммирования результатов в отдельных видах программы.

Фигурное катание. Командный кубок мира. Мужчины. Произвольная программа
12 апреля 2019 года, пятница. 13:00 МСК
1
Нэйтан Чен
США
199.49
2
Винсент Чжоу
США
198.50
3
Сома Уно
Япония
189.46
Лазукин — пятый в короткой программе на командном ЧМ, Самарин — последний
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