Россия — 3-я в общем зачёте после 2-го дня командного ЧМ по фигурному катанию

В Фукуоке (Япония) завершился второй день командного чемпионата мира по фигурному катанию. В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться на основании суммы результатов в отдельных видах программы.



По итогам произвольной программы у мужчин баллы распределились следующим образом:

Нэйтан Чен (США) — 12.

Винсент Чжоу (США) — 11.

Сома Уно (Япония) — 10.

Киган Мессинг (Канада) — 9.

Маттео Риццо (Италия) — 8.

Кейдзи Танака (Япония) — 7.

Нам Нгуен (Канада) — 6.

Андрей Лазукин (Россия) — 5.

Александр Самарин (Россия) — 4.

Кевин Аймоз (Франция) — 3.

Даниэль Грассль (Италия) — 2.

Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 1.

В общем зачёте сборная России осталась на третьей строчке.



Общий зачёт

1. США — 91.

2. Япония — 79.

3. Россия — 70.

4. Канада — 59.

5. Франция — 54.

6. Италия — 52.