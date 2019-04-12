Россия — 3-я в общем зачёте после 2-го дня командного ЧМ по фигурному катанию

В Фукуоке (Япония) завершился второй день командного чемпионата мира по фигурному катанию. В каждом виде программы победитель получает 12 очков, второй результат оценивается в 11 баллов и т. д. Итоговое место команды будет определяться на основании суммы результатов в отдельных видах программы.
По итогам произвольной программы у мужчин баллы распределились следующим образом:
Нэйтан Чен (США) — 12.
Винсент Чжоу (США) — 11.
Сома Уно (Япония) — 10.
Киган Мессинг (Канада) — 9.
Маттео Риццо (Италия) — 8.
Кейдзи Танака (Япония) — 7.
Нам Нгуен (Канада) — 6.
Андрей Лазукин (Россия) — 5.
Александр Самарин (Россия) — 4.
Кевин Аймоз (Франция) — 3.
Даниэль Грассль (Италия) — 2.
Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 1.
В общем зачёте сборная России осталась на третьей строчке.
Общий зачёт
1. США — 91.
2. Япония — 79.
3. Россия — 70.
4. Канада — 59.
5. Франция — 54.
6. Италия — 52.