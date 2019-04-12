Олимпийский чемпион Чакветадзе проиграл в 1/8 финала чемпионата Европы по борьбе

Российский борец греко-римского стиля, олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро-2016 Давит Чакветадзе завершил свои выступления на чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия).



В схватке 1/8 финала категории до 87 кг Чакветадзе уступил представителю Азербайджана Исламу Аббасову со счётом 1:2.



В категории до 130 кг россиянин Сергей Семёнов оказался сильнее армянина Давида Овасапяна (5:0) и вышел в четвертьфинал турнира.



В трёх весовых категориях в данный момент идут четвертьфинальные схватки. Россию в них представляют Роман Власов (категория до 77 кг), Виталий Кабалоев (категория до 55 кг) и Степан Марянян (категория до 63 кг).