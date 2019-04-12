Тарасова: Туктамышева не должна была смотреть прокат Лазукина

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Андрея Лазукина в произвольной программе на командном чемпионате мира в Фукуоке (Япония). За свой прокат спортсмен получил 160,37 балла и занял восьмое место.

«Боролся, справился. Первый тулуп неважнецкий был, но всё равно он его сделал. И к нему прицепил двойной, а потом уже всё пошло более-менее, больше ничего не срывал. Молодец, парень. Не подвёл никого — не педагога, ни команду, ни себя.

Я всё время думала, будет ли Туктамышева смотреть? Нет, она не должна была смотреть", — сказала Тарасова в эфире Первого канала.

Андрей Лазукин является бойфрендом Елизаветы Туктамышевой.

Лучший результат в короткой программе продемонстрировал американец Нэйтан Чен.