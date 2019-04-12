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Лыжница Якобсен попросила предоставлять менее откровенную форму

Лыжница Якобсен попросила предоставлять менее откровенную форму
Другие / Лыжный спорт

Норвежская лыжница Астрид Якобсен обратилась к поставщику лыжной формы с просьбой предоставлять менее откровенные лыжные костюмы. По её мнению, зрители должны концентрироваться на гонке, а не на формах спортсменок.

«Я не утверждаю, что нужно менять всё кардинально или здесь есть что-то фатальное. Некоторым нравится форма, другим — нет. Так будет всегда. Я бы предложила разработать более широкий выбор экипировки, который подойдёт тем, кто хочет много показать, и тем, кто желает скрыть недостатки», — приводит слова Якобсен NRK.

Норвежская федерация лыжного спорта, в свою очередь, призвала всех спортсменов думать, прежде чем публиковать изображения своего тела в социальных сетях.

«Мы попросили наших лучших спортсменов учесть это, ведь они являются образцами для подражания молодёжи», — отметили в организации.

Якобсен — олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете.

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