Нагорный стал пятикратным чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Российский гимнаст Никита Нагорный победил в многоборье на чемпионате Европы в Щецине (Польша).



22-летний спортсмен набрал 88,665 балла по итогам шести упражнений. Второе место занял ещё один россиянин Артур Далалоян, набравший 87,832 балла. Бронзовую медаль завоевал представитель Кипра Мариоса Георгиу, набравший 84,398 балла.



Никита Нагорный – уроженец Ростова-на-Дону. Золотая медаль чемпионатов Европы стала для него пятой в карьере. Ранее он выигрывал медали высшего достоинства в Монпелье-2015 (опорный прыжок), Берне-2016 (командные и вольные упражнения) и Глазго-2018 (командные). На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Нагорный завоевал серебряную медаль.



Первенство Европы по спортивной гимнастике завершится 14 апреля.