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Загитова: почему могла не поехать на ЧМ-2019? Не хотела позорить Россию

Фото: РИА Новости
Загитова: почему могла не поехать на ЧМ-2019? Не хотела позорить Россию
Другие / Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что могла и не выступить на чемпионате мира—2019, так как у неё не получались прыжки.

«Была сложная подготовка, наложилось то, что у меня не получались прыжки, и я просто не хотела позорить Россию. Я выступаю не только за себя, но и за Россию. Со мной разговаривали очень много тренеры, очень много людей было задействовано, чтобы я поехала туда, и было очень много слов поддержки сказано. И после этого я поняла, что не могу подвести этих людей, Россию и саму себя», — сказала Загитова в эфире программы «Вечерний Ургант».

Благодаря победе на чемпионате мира Загитова собрала все возможные титулы: чемпионка Олимпийских игр, мира, Европы и победительница финала Гран-при.

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