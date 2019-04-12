Власов, Кабалоев и Марянян вышли в финал ЧЕ-2019 по греко-римской борьбе

Борцы греко-римского стиля Виталий Кабалоев, Степан Марянян и Роман Власов вышли в финал чемпионата Европы—2019 по спортивной борьбе, который проходит в Бухаресте (Румыния).

Кабалоев в полуфинальной схватке весовой категории до 55 кг нанёс поражение Эльданизу Азизли из Азербайджана со счётом 7:5 и в решающем поединке встретится с румыном Флорином Титой.

В весе до 63 кг Марянян нанёс поражение грузину Левану Кавджарадзе со счётом 11:3. За титул Марянян сразится с норвежцем Стигом-Андре Берге.

Финалистом в категории до 77 кг стал Власов, поборовший турка Фатиха Ченгиза – 3:1. Соперником Власова в финальной схватке станет немец Роланд Шварц.

В категории до 130 кг Сергей Семёнов не сумел выйти в финал, уступив грузину Якобу Каджая – 2:3. Семёнов сразится за бронзу.

Сможет побороться за бронзу через утешительные схватки и Давит Чакветадзе (до 87 кг), который в 1/8 финала уступил вышедшему в финал Исламу Аббасову из Азербайджана.