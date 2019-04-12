Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Крылья Советов» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Загитова: жир на руке вырос – и уже не можешь прыгать

Загитова: жир на руке вырос – и уже не можешь прыгать
Другие / Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что тщательно следит за весом, потому что даже лишние 100 граммов могут изменить технику прыжка.

«В олимпийский сезон, ещё на сборах, лично я очень следила за весом, взвешивались мы три раза в день – утром, днём и вечером. Я пыталась поддерживать постоянный вес, потому что лишние 100 граммов – это уже много. Было время, когда я очень сильно заморочилась по поводу веса и вообще не пила воды. Перед взвешиванием я просто делала глоток и выплёвывала. У нас вид спорта довольно-таки сложный, и техника прыжка сразу изменяется, когда ты прибавил в весе. То есть жир на руке вырос – и уже не можешь прыгать», — рассказала Загитова в эфире программы «Вечерний Ургант».

Сборная России по фигурному катанию лучшая в мире. Спасибо Загитовой
Невероятная Загитова, героическая Медведева, космический американец и куча мировых рекордов. Каким мы запомним чемпионат мира 2019.
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент