Загитова: жир на руке вырос – и уже не можешь прыгать

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что тщательно следит за весом, потому что даже лишние 100 граммов могут изменить технику прыжка.

«В олимпийский сезон, ещё на сборах, лично я очень следила за весом, взвешивались мы три раза в день – утром, днём и вечером. Я пыталась поддерживать постоянный вес, потому что лишние 100 граммов – это уже много. Было время, когда я очень сильно заморочилась по поводу веса и вообще не пила воды. Перед взвешиванием я просто делала глоток и выплёвывала. У нас вид спорта довольно-таки сложный, и техника прыжка сразу изменяется, когда ты прибавил в весе. То есть жир на руке вырос – и уже не можешь прыгать», — рассказала Загитова в эфире программы «Вечерний Ургант».