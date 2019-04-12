Российская спортсменка Стальвира Оршуш защитила титул чемпионки Европы по спортивной борьбе, выиграв первенство Старого Света, которое проходит в Бухаресте (Румыния). В финальной схватке в весовой категории до 53 кг Оршуш за явным преимуществом победила украинку Лилию Хоришну со счётом 13:3.

Бронзовыми призёрами в этой категории стали белоруска Ванесса Колодинская, нанёсшая поражение польке Роксане Засине (2:0), и голландка Джессика Блажка, одолевшая Татьяну Дэбиэн из Франции со счётом 6:4.

Это единственное золото сборной России в женской борьбе на чемпионате Европы—2019. Накануне бронзовым призёром стала Светлана Липатова, сегодня позднее две российские спортсменки сразятся за бронзовые медали.