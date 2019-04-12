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Загитова: в 6 лет бросила фигурное катание и пошла в художественную гимнастику

Загитова: в 6 лет бросила фигурное катание и пошла в художественную гимнастику
Другие / Фигурное катание

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фигурному катанию 16-летняя россиянка Алина Загитова рассказала, что неоднократно хотела уйти из фигурного катания.

«Семь раз – это неправда, но много раз хотела уйти из спорта. Например, в шесть лет я бросила фигурное катание и пошла в художественную гимнастику. Мама говорила, что просто на растяжку, чтобы хорошая растяжка в фигурном катании была. А когда мне уже начали ставить программу в гимнастике, я спросила маму: «А как это мне поможет в фигурном катании?» Она ответила: «Знаешь, мы бросили». Я сильно расплакалась, и мама снова повела меня в фигурное катание», — сказала Загитова в эфире программы «Вечерний Ургант».

Загитова начала заниматься фигурным катанием в пять лет в Альметьевске, где её отец играл за местный хоккейный клуб «Нефтяник». В 2008-2014 годах тренировалась в Ижевске у тренера Натальи Антипиной. С 2015 года — воспитанница «Самбо-70», тренируется под руководством Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

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