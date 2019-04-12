Оршуш: все эмоции и мысли были направлены на победу на чемпионате Европы

Российская спортсменка Стальвира Оршуш, которая защитила титул чемпионки Европы по спортивной борьбе в весовой категории до 53 кг в Бухаресте (Румыния), прокомментировала свою победу. Это единственное золото России в женской борьбе на первенстве Старого Света.

«Я была полностью сконцентрирована на финальной встрече. Все эмоции и мысли были направлены на победу. Я очень хотела, просто жаждала завоевать золотую медаль, когда оказалась в одном шаге, была полностью собранна. Сейчас мои эмоции выплеснулись. Можно было и поплакать, так как это большой спорт – боль, травмы, слёзы, кровь, терпение – всё вместе. Вот после победы эмоции все и выплеснула свои – опустошение и радость.

Честно, не знаю, как нашла в себе силы после первого дня. За ночь буквально два часа спала, было возбуждение организма от большой нагрузки. Ведь нужно постоянно восстановиться, расслабиться, опять взбодриться – и так весь день. Опустошение организма всё равно есть, но я думала, что нужно и это пройти, перетерпеть, чтобы была золотая медаль.

Очень приятно ощущать себя лидером команды, я им недавно стала, раньше всегда равнялась на более опытных девчонок, но всему своё время, все растут, и я подрастаю. Буду готовиться и полностью отдавать себя к чемпионату мира – это очень ответственный старт. Предолимпийский год — он очень важен. Нужно отдаваться полностью», — передаёт слова Оршуш корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.